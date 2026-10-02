24 saat içinde ikinci zam! LPG 40 lirayı aştı

Otogaz fiyatlarına 24 saat içinde ikinci kez zam yapıldı.

1 Ekim’de eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV artışı nedeniyle litre fiyatı 1,45 lira yükselen LPG’ye, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,65 liralık yeni zam geldi.

Son artışın ardından LPG’nin litre fiyatı büyükşehirlerde 40 liranın üzerine çıktı.

Güncel otogaz fiyatları şu şekilde:

Ankara: 41,29 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 41,20 lira

İzmir: 41,20 lira

İstanbul Anadolu Yakası: 40,60 lira

Benzin ve motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik yapılmadı.