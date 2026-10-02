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24 saat içinde ikinci zam! LPG 40 lirayı aştı

24 saat içinde ikinci zam! LPG 40 lirayı aştı

2.10.2026 00:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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24 saat içinde ikinci zam! LPG 40 lirayı aştı

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle LPG’ye 1 Ekim’de 1,45 lira zam gelmişti. Otogaza ÖTV artışının ardından 4,65 lira daha zam geldi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de otogaz fiyatları 40 lirayı geçti.
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Otogaz fiyatlarına 24 saat içinde ikinci kez zam yapıldı.

1 Ekim’de eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV artışı nedeniyle litre fiyatı 1,45 lira yükselen LPG’ye, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,65 liralık yeni zam geldi.

Son artışın ardından LPG’nin litre fiyatı büyükşehirlerde 40 liranın üzerine çıktı. 

Güncel otogaz fiyatları şu şekilde:

  • Ankara: 41,29 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası: 41,20 lira
  • İzmir: 41,20 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası: 40,60 lira

Benzin ve motorin fiyatlarında ise yeni bir değişiklik yapılmadı.

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