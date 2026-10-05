3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda maaş artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon farkı hesaplamaları yakından takip ediliyor.

Ocak 2027 döneminde yapılacak nihai maaş artışları, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon oranlarının birikimli olarak eklenmesiyle kesinlik kazanacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,57 oldu.

Bu gelişmeyle beraber SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında maaşlarına yansıyacak yüzde 5,57 oranındaki zammı şimdiden hak etmiş durumda.

Yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla bu oran daha da yukarı çıkacak ve nihai zam oranı belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ Memur ve memur emeklileri, ocak ayında 2027 yılının ilk toplu sözleşme zammını alacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor.

Mevcut 3 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri şu an için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkının maaşlara yansıyabilmesi için yılın geri kalanında yüzde 1,36 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.