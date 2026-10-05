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3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı
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3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

5.10.2026 10:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı verileriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşirken, açıklanan bu son veriler ışığında SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2027 ocak ayında alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda maaş artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon farkı hesaplamaları yakından takip ediliyor.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Ocak 2027 döneminde yapılacak nihai maaş artışları, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon oranlarının birikimli olarak eklenmesiyle kesinlik kazanacak.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,57 oldu.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Bu gelişmeyle beraber SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında maaşlarına yansıyacak yüzde 5,57 oranındaki zammı şimdiden hak etmiş durumda.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla bu oran daha da yukarı çıkacak ve nihai zam oranı belirlenecek.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklileri, ocak ayında 2027 yılının ilk toplu sözleşme zammını alacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Mevcut 3 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri şu an için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkının maaşlara yansıyabilmesi için yılın geri kalanında yüzde 1,36 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.

3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur ocak zammı hesaplandı

Rakamların kesinleşmesi ve net zam oranının ortaya çıkması için gözler ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

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