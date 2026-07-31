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31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

31.07.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez motorin indirimi uygulandı. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına gelen ortalama 3 lira 77 kuruşluk zam bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Yapılan son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 84 TL seviyesine kadar yaklaştı.

31 Temmuz 2026 Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 67.10 TL
  • Motorinin litresi: 80,97 TL
  • LPG: 31.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 66.94 TL
  • Motorinin litresi: 80,82 TL
  • LPG: 30.59 TL

ANKARA

  • Benzinin litresi: 68.06 TL
  • Motorinin litresi: 82.09 TL
  • LPG: 31.29 TL

İZMİR

  • Benzinin litresi: 68.35 TL
  • Motorinin litresi: 82.37 TL
  • LPG: 31.19 TL
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