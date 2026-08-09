44,3 milyon kişi borçlu... Cüzdan yetmedi, kredi devreye girdi: Borç 6,8 trilyon TL!

Artan yaşam maliyetleri yurttaşın borçlanmasını hızlandırdı.

Günlük harcamalardan düğün ve tatil masraflarına kadar pek çok gider krediyle karşılanırken, bireysel kredi kullananların sayısı 44,3 milyona ulaştı.

31 Temmuz itibarıyla tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki toplam borç 6 trilyon 852 milyar lirayı aştı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 4 trilyon 704 milyar lira olan toplam borç, bir yılda yaklaşık 2,1 trilyon lira arttı. İhtiyaç kredilerinin toplam bakiyesi ise 2 trilyon 572 milyar liraya yükseldi.

KREDİ, BORCU ÇEVİRMENİN ARACINA DÖNÜŞTÜ

Nefes’in aktardığı TeklifimGelsin verileri, kredi kullanımındaki artışın yalnızca yeni harcamalardan kaynaklanmadığını ortaya koydu.

İhtiyaç kredisi arayanların yüzde 55-57’si mevcut borçlarını yönetmek, yüzde 36-38’i ise günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kullanmayı planlıyor. Böylece kredi, yurttaş açısından yalnızca büyük harcamaları finanse eden bir araç olmaktan çıkıp mevcut borçların çevrilmesinde de kullanılıyor.

Tatil ve düğün harcamalarında da kredi talebi dikkat çekiyor. Tatil kredisi talebi nisanda yüzde 17,1 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, düğün kredisine yönelik talep yılın ilk aylarında yoğunlaşıyor.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE TAKİP ALARMI

Borçlanmadaki artışın yanı sıra geri ödeme sorunları da büyüyor. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6,1’e yükselerek son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı da yüzde 5,3 oldu. Bankacılık sektörünün genel takip oranı yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kalırken, ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarındaki takip oranlarının sektör ortalamasının yaklaşık iki katına ulaşması dikkat çekti.

Veriler, yurttaşların artan yaşam maliyetleri karşısında kredi ve kredi kartlarına daha fazla yöneldiğini, bununla birlikte borçların geri ödenmesinde de giderek daha fazla sorun yaşandığını gösterdi.