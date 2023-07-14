44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 44 ilde açık artırma yöntemiyle arsalar satacak. Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek. KDV'den muaf şekilde satılacak arsalara, peşin ödeme durumunda yüzde 20 indirim imkanıyla sahip olunabilecek.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:09
44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ildeki 670 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak.

Bakanlık, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova'da aralarında konut, ticaret ve sanayi alanlarının da bulunduğu 670 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Açık artırma, 24-25-26 Temmuz'da saat 10.30'da Bakanlık konferans salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. Peşin ödemelerde ise alıcılara yüzde 20 indirim imkanı tanınacak.


arsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

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