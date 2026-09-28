500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesap, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratabiliyor.
Finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 35,25
Net Kazanç: 12.747 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 12.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 13.538 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 13.561 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 13.561 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.736 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.771 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14.059 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14.158 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.298 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 14.711 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,91
Net Kazanç: 14.794 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.794 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Bunun yanı sıra bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.