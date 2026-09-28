500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesap, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratabiliyor.

Finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 10.597 TL Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12.657 TL Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 35,25 Net Kazanç: 12.747 TL Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 40,25 Net Kazanç: 12.991 TL Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 13.380 TL Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 13.538 TL Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 37,5 Net Kazanç: 13.561 TL Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 37,5 Net Kazanç: 13.561 TL Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 13.736 TL Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 13.771 TL Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 14.059 TL Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

N KOLAY Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 14.158 TL Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.298 TL Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 44,5 Net Kazanç: 14.711 TL Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,91 Net Kazanç: 14.794 TL Vade Sonu Bakiye: 514.794 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 14.991 TL Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Bunun yanı sıra bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.