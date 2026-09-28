Cumhuriyet Gazetesi Logo
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu
Paylaş

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

28.09.2026 11:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi hesap türüne göre büyük farklılıklar göstererek 15 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, N Kolay ve DenizBank'ın tüm hesap kampanyalarındaki net kazanç tutarları netleşti.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesap, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratabiliyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,25

Net Kazanç: 12.747 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Net Kazanç: 12.991 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 13.538 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 13.561 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 13.561 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.736 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ING

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.771 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.873 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.873 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.059 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

N KOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14.158 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.298 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 14.711 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,91

Net Kazanç: 14.794 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.794 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.991 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Bunun yanı sıra bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

Dolar/TL'de yeni rekor hazırlığı: 49 TL sınırına dayandı
Dolar/TL'de yeni rekor hazırlığı: 49 TL sınırına dayandı Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başlarken kur 49 lira seviyesine yaklaşarak rekor seviyelere yöneldi. Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve jeopolitik riskler döviz piyasasındaki hareketliliği artırdı.
ABD ve Çin arasında yeni ticaret adımı: Tarife indirimi için anlaşmaya varıldı
ABD ve Çin arasında yeni ticaret adımı: Tarife indirimi için anlaşmaya varıldı Çin ve ABD, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir uzlaşma adımı attı. Taraflar, ticareti kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Kurulu ve Yatırım Kurulu oluşturulması ile belirli ürünlerde karşılıklı tarife indirimi konusunda mutabakata vardı.
Türkiye'nin 71 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti: Mahkemeden ilk karar çıktı
Türkiye'nin 71 yıllık sanayi devi konkordato ilan etti: Mahkemeden ilk karar çıktı İzmir’de imalat sanayisinde faaliyet gösteren köklü şirketlerden Kokil Metal, finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete üç ay geçici mühlet verilmesine karar verdi.