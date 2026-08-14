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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

14.08.2026 13:40:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 15 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 500 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. 500 bin TL mevduat faizinde güncel liste şu şekilde:

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Kazanç: 14.917 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.917 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 15.102 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.102 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 14.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.208 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 14.056 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 14.056 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.544 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.544 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.053 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.053 TL

 

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.218 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.218 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 14.963 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.963 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 13.710 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.710 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.370 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.370 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.408 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.408 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.408 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.708 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.708 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15.684 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.684 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 12.096 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.096 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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