500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan yüzlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, aynı bankanın birden fazla seçeneği olması durumunda en yüksek kazancı veren hesap dikkate alınarak, 32 günlük vade süresi ve 500 bin TL anapara üzerinden güncellendi.

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 10.597 TL Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12.657 TL Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 35,5 Net Kazanç: 12.838 TL Vade Sonu Bakiye: 512.838 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 13.401 TL Vade Sonu Bakiye: 513.401 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37,25 Net Kazanç: 13.471 TL Vade Sonu Bakiye: 513.471 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 13.771 TL Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 13.873 TL Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 14.059 TL Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14.104 TL Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 14.112 TL Vade Sonu Bakiye: 514.112 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 39,25 Net Kazanç: 14.194 TL Vade Sonu Bakiye: 514.194 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 14.370 TL Vade Sonu Bakiye: 514.370 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 14.484 TL Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 45,25 Net Kazanç: 14.963 TL Vade Sonu Bakiye: 514.963 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,77 Net Kazanç: 15.105 TL Vade Sonu Bakiye: 515.105 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 15.338 TL Vade Sonu Bakiye: 515.338 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.