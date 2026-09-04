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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

4.09.2026 11:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 15 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, Anadolubank ve QNB'nin güncel faiz kazanç tablosu netleşti.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Özellikle 500 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan yüzlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, aynı bankanın birden fazla seçeneği olması durumunda en yüksek kazancı veren hesap dikkate alınarak, 32 günlük vade süresi ve 500 bin TL anapara üzerinden güncellendi.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 12.838 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.838 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 13.401 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.401 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37,25

Net Kazanç: 13.471 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.471 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ING

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.771 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.873 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.873 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.059 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 14.112 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.112 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 39,25

Net Kazanç: 14.194 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.194 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.370 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.370 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.484 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.484 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 45,25

Net Kazanç: 14.963 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.963 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,77

Net Kazanç: 15.105 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.105 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 15.338 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.338 TL

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR

Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.

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