750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle 750 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.
Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.
BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.
Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.
Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.
Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA 750 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 750 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 17.140 TL
Vade Sonu Bakiye: 767.140 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 18.986 TL
Vade Sonu Bakiye: 768.986 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 19.013 TL
Vade Sonu Bakiye: 769.013 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 19.715 TL
Vade Sonu Bakiye: 769.715 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 20.039 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.039 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 20.039 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.039 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 20.071 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.071 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 20.614 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.614 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 20.656 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.656 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 20.719 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.719 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 20.885 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.885 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 20.887 TL
Vade Sonu Bakiye: 770.887 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 21.008 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.008 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 21.015 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.015 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 21.156 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.156 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 21.427 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.427 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 22.155 TL
Vade Sonu Bakiye: 772.155 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 21.727 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.727 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 21.816 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.816 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 22.320 TL
Vade Sonu Bakiye: 772.320 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49
Net Kazanç: 22.507 TL
Vade Sonu Bakiye: 772.507 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 22.650 TL
Vade Sonu Bakiye: 772.650 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 45,25
Net Kazanç: 21.667 TL
Vade Sonu Bakiye: 771.667 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 22.824 TL
Vade Sonu Bakiye: 772.824 TL
MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR
Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.
Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.
Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.
Getirilerini maksimize etmeyi hedefleyen yurttaşların, farklı bankaların dijital kanallardaki oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.