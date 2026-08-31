750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yurttaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en avantajlı seçenekleri araştırmayı sürdürüyor.

Özellikle 750 bin TL gibi hacimli tasarruflar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesap getirileri, ek gelir yaratmada belirleyici bir rol oynuyor.

Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti ise doğrudan faiz oranlarına yansıyarak tasarruf sahiplerine farklı alternatifler sunuyor.

BRÜT ORANLAR İLE NET KAZANÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR Bankaların kampanya dönemlerinde sunduğu brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazançlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

Günlük vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt faiz oranları, vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle beklenen net getiriyi sağlamayabiliyor.

Bu tablo, kâğıt üzerinde daha düşük faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, çok yüksek faiz oranına sahip bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri yaratmasına yol açıyor.

Bu noktada finans uzmanları, yatırım tercihi yapılırken sadece brüt yüzdelik oranların değil, vade sonunda kasaya girecek net kazanç tutarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA 750 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, 32 günlük vade süresi ve 750 bin TL anapara baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu net kazanç tutarları şu şekilde:

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 17.140 TL Vade Sonu Bakiye: 767.140 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 18.986 TL Vade Sonu Bakiye: 768.986 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 19.013 TL Vade Sonu Bakiye: 769.013 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 19.715 TL Vade Sonu Bakiye: 769.715 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 20.039 TL Vade Sonu Bakiye: 770.039 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 20.039 TL Vade Sonu Bakiye: 770.039 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 37 Net Kazanç: 20.071 TL Vade Sonu Bakiye: 770.071 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 20.614 TL Vade Sonu Bakiye: 770.614 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 20.656 TL Vade Sonu Bakiye: 770.656 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 20.719 TL Vade Sonu Bakiye: 770.719 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 20.885 TL Vade Sonu Bakiye: 770.885 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 41,25 Net Kazanç: 20.887 TL Vade Sonu Bakiye: 770.887 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 21.008 TL Vade Sonu Bakiye: 771.008 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 21.015 TL Vade Sonu Bakiye: 771.015 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 21.156 TL Vade Sonu Bakiye: 771.156 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 21.427 TL Vade Sonu Bakiye: 771.427 TL

TÜRKİYE FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 22.155 TL Vade Sonu Bakiye: 772.155 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 39,5 Net Kazanç: 21.727 TL Vade Sonu Bakiye: 771.727 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 21.816 TL Vade Sonu Bakiye: 771.816 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 22.320 TL Vade Sonu Bakiye: 772.320 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,49 Net Kazanç: 22.507 TL Vade Sonu Bakiye: 772.507 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 22.650 TL Vade Sonu Bakiye: 772.650 TL

TÜRK TİCARET BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 45,25 Net Kazanç: 21.667 TL Vade Sonu Bakiye: 771.667 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 22.824 TL Vade Sonu Bakiye: 772.824 TL

MEVDUAT HESAPLARINDA YASAL KESİNTİLER VE DİJİTAL AVANTAJLAR Vadeli mevduat hesaplarında getiri hesaplaması yapılırken yasal kesintiler temel bir unsur olarak öne çıkıyor.

Açıklanan tüm kazanç tutarları, gelir vergisi stopaj kesintileri düşülerek hesaplanmış 32 günlük net rakamları ifade ediyor.

Diğer yandan bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları faiz oranlarına da yansıyor. Birçok banka, fiziki şubeler üzerinden açılan hesaplara kıyasla mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla açılan vadeli hesaplara ek faiz avantajları sunuyor.