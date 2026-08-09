9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez benzine zam uygulandı. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
BENZİNE NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELECEK?
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yapılması kesinleşti. Yapılacak bu artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,36 TL/LT
Motorin: 80,04 TL/LT
LPG: 33,79 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 68,21 TL/LT
Motorin: 79,90 TL/LT
LPG: 33,19 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,32 TL/LT
Motorin: 81,16 TL/LT
LPG: 33,89 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,62 TL/LT
Motorin: 81,44 TL/LT
LPG: 33,79 TL/LT