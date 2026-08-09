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9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
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9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

9.08.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez benzine zam uygulandı. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİNE NE KADAR, KAÇ TL ZAM GELECEK?

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yapılması kesinleşti. Yapılacak bu artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak.

 

9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,36 TL/LT

Motorin: 80,04 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,21 TL/LT

Motorin: 79,90 TL/LT

LPG: 33,19 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 69,32 TL/LT

Motorin: 81,16 TL/LT

LPG: 33,89 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 69,62 TL/LT

Motorin: 81,44 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

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