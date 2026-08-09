9 Ağustos 2026 Benzine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez benzine zam uygulandı. Peki, Motorine zam mı geldi? Mazot, benzin, LPG ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?