A-101, BİM gibi zincir marketlerde çalışanlar çalışma koşullarına isyan etti: 'İş yükü ağır tehdit çok'

Zincir marketlerde düşük ücret, eksik personel ve ağır çalışma koşullarına karşı işçilerin itirazları büyüyor.

Geçen hafta A101 çalışanları DİSK-Sosyalİş’in desteğiyle su, yeterli yemek ücreti ve oturma hakkı için eylem yaparken BİM ve Bizim Toptan’daki uygulamalar da tepkilerin odağına yerleşti.

Bağımsız Market İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabında işçilerin yoğun iş yükünün yanı sıra tehdit, mobbing ve yalnızlaştırma politikalarıyla karşı karşıya bırakıldığını açıkladı. Sendika Genel Sekreteri Şevval Sarı ve eğitim sekreteri Feyza Kayaaltı BİM ve Bizim Toptan marketlerindeki sömürüye varan uygulamaları anlattı.

Kayaaltı, 2026’nın ilk altı ayında 14.9 milyar lira kâr açıklayan BİM’de 3 kişiye altı kişilik iş yüklendiğini, işçilerin molaya çıkamadığını ve bu nedenle fenalaştıklarını söyledi. Yöneticilerin haksız baskı uyguladığını ve işçilerin Kod 46 gerekçesiyle haksız şekilde işten çıkarıldığını belirten Kayaaltı, “İşçilere ‘sesini çıkarırsan atılırsın, çalışacak bin kişi var, mahkemeye gitsen ne olacak’ deniyor” dedi.

Bizim Toptan’da ise aynı sorunların yanısıra fazla mesai ücretlerinin “Bir gün erken çıkarsın” denilerek eritildiğini, izin hakkının ucu açık şekilde ertelendiğini söyleyen Kayaaltı, vardiya ve şube değişiklikleriyle baskı kurulduğunu belirtti. Şevval Sarı ise baskıların, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışına zorlamaya kadar vardığını, işçi reddettiğinde ise tehdit edildiğini belirterek “Yaşadığınızı tek başınıza taşımayın. Birbirinizi bulun, komitelerinizi kurun” çağrısı yaptı.

DEFACTO’DA EYLEM

Bilişim Emekçileri Sendikası, hazırgiyim markası DeFacto bünyesindeki DeFacto Teknoloji şirketinde dört çalışanın haksız şekilde işten çıkarıldığını açıkladı.

Sendika, çarşamba saat 17.00’de hukuksuz şekilde işten çıkarmalara, taşeronlaştırmaya ve güvencesizliğe karşı İstanbul Küçükçekmece’deki DeFacto Genel Merkezi önünde eylem düzenleyeceğini duyurdu