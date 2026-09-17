Cumhuriyet Gazetesi Logo
A101 işçileri hakkını istiyor: Yüz milyarlarca cironun ardındaki emeğe su bile yok

A101 işçileri hakkını istiyor: Yüz milyarlarca cironun ardındaki emeğe su bile yok

17.09.2026 18:01:00
Güncellenme:
Elif Özge Yalçın
Takip Et:
A101 işçileri hakkını istiyor: Yüz milyarlarca cironun ardındaki emeğe su bile yok

A101 çalışanları, çalışma koşullarında su, yemek ve oturma haklarının sağlanması talebiyle şirketin Üsküdar’daki genel müdürlüğü önünde eylem yaptı. DİSK/Sosyal İş Sendikası çatısı altında örgütlenme çalışması yürüten işçiler, yoğun iş yükü ve personel eksikliğinin yanı sıra yemek ücretlerinin iki yıldır değişmemesinden şikâyet etti. Eyleme destek veren sendikalar, çalışanların temel haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden A101’de ağır iş yükü altındaki işçiler; su, yemek ve oturma hakları  için Üsküdar’daki genel müdürlük önünde eylem yaptı. 

DİSK / Sosyal İş Sendikası çatısı altında örgütlenme çalışması yürüten emekçilerin aktardıklarına göre, A101 çalışanları en temel insani hak olan sudan bile mahrum bırakılıyor. Su içmek istediklerinde satın almak zorunda olan işçiler, eleman azlığı nedeniyle birçok görevi aynı anda yerine getirmeye çalışıyor ve oturmaları yasak. Ayrıca gıda fiyatları ve yaşam giderleri sürekli arttığı halde, yatırılan yemek ücretlerinin iki yıldır aynı olduğunu da açıklayan işçiler, A101 Genel Müdürlük binası önünde “İşçilerin sesini duyacaksınız. Çünkü biz artık yalnızca konuşmuyoruz. Örgütleniyoruz. Suyumuzu, yemeğimizi, oturma hakkımızı alacağız. Bu daha başlangıç” diye seslendi. 

Açıklamayı okuyan Mağaza ve Market İşçileri Komisyonundan Saliha Bahadırlı şunları söyledi: “İşçinin su ve yemek hakkı patronun hesap tablosundaki bir rakamdan ibaret görülemez. İşçinin sofrasından tasarruf edemezsiniz! İşçi neden oturamıyor? Neden işçinin bedeni, mağazanın vitrini kadar önemli görülmüyor? A101 yönetimi bilmelidir ki

işçi bir makine değildir. İşçinin bedeni sizin kâr hesabınızın parçası değildir. İşçi yorulur, dinlenmek ister ve oturur. Meslek hastalıklarından korunmak istiyoruz!”

DİSK Sosyal İş Genel Sekreteri Polat Deniz Gülşen ise normalde sendikaların ücretleri artırmak, yan hakları genişletmek  ve çalışma saatlerini iyileştirmek gibi konularda çalışması gerektiğini belirterek, “Birine su, yemek ve oturma talepleriyle 

eylem yapıldığını söyleyip ‘Sence bu ne eylemi?’ diye sorsak, 12 Eylül'de baskıcı bir hapishanede devrimci tutsakların eylemi diye düşünür. Bu emek mücadelesi değil haysiyet mücadelesi” dedi. 

Birleşik Metal İş Sendikası da eyleme destek verdi. Sendika Başkanı Özkan Atar şunları kaydetti:

A101 gibi 240 milyar lira ciroya ulaşmış, milyarlarca lira kâr seviyesine ulaşmış devasa şirketlerin çalışanlara uygun gördükleri şartlardan utanmaları gerekiyor.

Sermayeye böyle bir dikensiz gül bahçesi yaratan ülke yöneticilerinin, emekçilerin cehennemi yaşadıkları bu tablodan utanması gerekir. İşçi haklarına bu denli saldıran n bir sermaye kuruluşuyla ilişkilerini gözden geçirmek, yurttaşların da sorumluluğudur.

İlgili Konular: #Market #EYLEM #A101

İlgili Haberler

Tera Yatırım gelişmesi sonrası Beşiktaş hisselerinde sert düşüş
Tera Yatırım gelişmesi sonrası Beşiktaş hisselerinde sert düşüş Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın Borsa İstanbul’da işlem gören BJKAS paylarında sert düşüş yaşandı. Tera Yatırım’ın Beşiktaş’a sponsor olmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, hissede günlük kayıp yüzde 9,75’e ulaştı. BJKAS paylarında son dönemde çeşitli piyasa ve işlem tedbirlerinin de uygulandığı görüldü.
Goldman Sachs'tan akaryakıt fiyatları için yeni tahmin: 2027 yılı işaret edildi
Goldman Sachs'tan akaryakıt fiyatları için yeni tahmin: 2027 yılı işaret edildi Goldman Sachs analistleri, rafinerilerin üretimlerini motorinden benzine kaydırmasının benzin piyasasında arzı sıkılaştırdığına dikkat çekti. Banka, motorin fiyatlarında yükseliş ihtimali sürmesine rağmen benzinin fiyat artışı açısından daha fazla potansiyel taşıdığını değerlendirdi. Goldman Sachs, bu doğrultuda 2027 ortası vadeli Avrupa benzini için uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.
İtalya’da petrol artışı sonrası sürpriz karar: Milyonlarca aracın vergisi kaldırıldı
İtalya’da petrol artışı sonrası sürpriz karar: Milyonlarca aracın vergisi kaldırıldı İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, 80 kilovat gücündeki otomobil ve motosikletler için alınan araç mülkiyet vergisini 2027 yılı için iptal etti. Kararı toplam 14,5 milyon aracı kapsıyor.