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AB'den Macaristan'a 10 milyar Euro'luk fon

AB'den Macaristan'a 10 milyar Euro'luk fon

11.07.2026 11:22:00
Güncellenme:
AA
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AB'den Macaristan'a 10 milyar Euro'luk fon

Avrupa Birliği ülkeleri, Macaristan'ın revize ettiği ekonomik toparlanma planını onaylayarak ülkenin 10 milyar Euro'luk AB fonundan yararlanmasının önünü açtı.
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Macaristan'ın ekonomik toparlanma planını onayladığını açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi bugün Macaristan'ın yeni toparlanma ve direnç planını onayladı. Yeni plan yaklaşık 6,5 milyar Euro hibe ve 3,5 milyar Euro kredi olmak üzere toplam 10 milyar Euro'nun Macaristan'a aktarılmasını sağlayacak" ifadesi yer aldı.

Macaristan'ın daha önce hazırladığı planın enerji fiyatlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler ve uygulamadaki gecikmeler nedeniyle hayata geçirilemediği anımsatılarak, bunun üzerine ülkenin yeni bir plan hazırladığı ve onay için AB Konseyine sunduğu bildirildi.

Açıklamada, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflığın artırılması, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine yönelik reformların da yeni planda yer aldığı kaydedildi.

FON ERİŞİMİNE SINIRLAMA

Macaristan'ın AB toparlanma fonlarına erişimi, uzun süredir hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele alanındaki eksiklikler nedeniyle büyük ölçüde askıya alınmıştı.

Budapeşte yönetimi, fonlara erişebilmek için yargı bağımsızlığı, kamu ihalelerinde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanlarında çeşitli reformlar yapmayı taahhüt etmişti.

Ödemeler, Macaristan'ın üzerinde uzlaşılan reform ve yatırım hedeflerini yerine getirmesi halinde aşamalı olarak yapılacak.

İlgili Konular: #avrupa birliği #Macaristan