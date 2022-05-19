AB, gaz depolarını kışa kadar dolduracak

19 Mayıs 2022 Perşembe, 14:39

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında ülkelere doğalgaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler yer altı doğalgaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk seviyesine çıkaracak.

Söz konusu doluluk oranının daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az yüzde 90 seviyesinde olması gerekecek.

Aynı zamanda AB, 2022 yılında doğalgaz depolarının ortak biçimde doldurulması için de ortak çalışma yapacak.

YÜZDE 35'İNİ DEPOLAMASI YETERLİ

Doldurma yükümlülüğünün önemli depolama kapasitesine sahip olan ülkeleri olumsuz etkilemesinin önlenmesi sağlanacak. Kapasitesi yüksek ülkelerin yıllık gaz tüketiminin yüzde 35'ini depolaması yeterli olacak.

Doğalgaz depolama kapasitesi olmayan ülkelerin diğer ülkelerdeki rezervlere erişimi sağlanacak.

Yeraltı depolama tesisi olmayan üye ülkeler, dolum sorumluluğunun mali yükünü paylaşacak.

Dolum takip sistemi ile sezon boyunca gaz kapasitelerindeki değişiklikler yakın biçimde takip edilecek.

Söz konusu dolum zorunluluğu, AB gaz sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmayan Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanmayacak.

AB'nin doğalgaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal etti.

AB'nin doğalgaz depo doluluk oranları geçtiğimiz kış mevsiminde normal seviyelerin çok altında kalmıştı.