AB, şirketlerin hisse ile finansman sağlamasını istiyor
Avrupa Birliği (AB), şirketlerin hisse senetleri ile sağladıkları finansmana vergi teşviki verilmesini teklif etti.
AB Komisyonu, işletmelerin ihtiyaç duydukları finansmana erişim imkanlarını artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenleme teklifini açıkladı.
Buna göre, şirketlerin öz sermaye ile büyümesine yardımcı olmak için bu alana vergi teşviki sağlanacak.
Öz sermayeye (hisse senedi finansmanı) borçla aynı vergi muamelesi uygulanacak.
Mevcut durumda borçta olduğu gibi öz kaynaklarda meydana gelen artışlar da vergi matrahından düşülebilecek. Böylece şirketlerin finansman imkanları artırılacak ve finansmanın adil vergilendirilmesi sağlanacak.
Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.
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