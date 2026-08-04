ABD'de gümrük vergisi krizi yargıya taşındı: 25 eyaletten Trump yönetimine dev dava

ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uygulama kararı aldığı gümrük tarifelerine karşı dava açtı.

California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülüğünde oluşturulan koalisyon, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelerin iptalini istedi.

'YASAL YETKİ AŞILDI' İDDİASI

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.

Başsavcılar, tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, zorla çalıştırma uygulamalarını hedef alma amacı taşımadığını ve daha önce mahkemeler tarafından hukuka aykırı bulunan tarifelerin yeniden yürürlüğe konulmasını amaçladığını savundu.

TARİFELERİN İPTALİ VE VERGİLERİN İADESİ TALEP EDİLDİ

Eyaletler, mahkemeden tarife kararının hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesini, uygulamanın durdurulmasını ve tarifeler kapsamında tahsil edilen gümrük vergilerinin iade edilmesini talep etti.

Davaya Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletleri katılırken, Kentucky ve Pennsylvania valileri de koalisyona destek verdi.

BAŞSAVCILARDAN TRUMP YÖNETİMİNE TEPKİ

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." ifadelerini kullandı.

Bonta, bunun Trump yönetiminin tarifeleri hukuka aykırı şekilde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğunu belirterek, yetki aşımına karşı üçüncü kez dava açtıklarını söyledi.

Arizona Başsavcısı Kris Mayes ise tarifelerin market fiyatlarını artırdığını, küçük işletmelerin daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve ekonominin birçok sektöründe belirsizlik yarattığını savundu.

Oregon Başsavcısı Dan Rayfield de "yasadışı" olarak nitelendirdiği gümrük vergilerinin bedelini yabancı hükümetlerin değil, ABD yurttaşlarının ödediğini ifade etti.

60 TİCARET ORTAĞINA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMIŞTI

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump yönetiminin son tarife kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifeleri hukuka aykırı bulmasının ardından, Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında yürürlüğe konulan 150 günlük geçici küresel tarifelerin süresinin dolmasına bir gün kala açıklanmıştı.