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ABD'den Çin'e karşı 'altyapı' hamlesi: 50'yi aşkın projeye dev bütçe yolda

ABD'den Çin'e karşı 'altyapı' hamlesi: 50'yi aşkın projeye dev bütçe yolda

28.07.2026 14:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD'den Çin'e karşı 'altyapı' hamlesi: 50'yi aşkın projeye dev bütçe yolda

ABD yönetiminin Çin’in küresel etkisini kırmak amacıyla dünya genelinde 50’den fazla projeye 340 milyon ABD Doları’nı aşan yeni bir bütçe ayırmayı planladığı öne sürüldü.
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in küresel etkisini sınırlandırmak amacıyla dünya genelinde 50'den fazla özel proje için 340 milyon ABD Doları'nı aşan kaynak ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) ulaştığı belgelere göre Trump yönetimi, Kongre'ye sunduğu değerlendirmede Çin'in Amerika kıtasındaki faaliyetleri, Panama Kanalı'nın her iki ucundaki limanların mülkiyeti, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında finanse edilen altyapı projeleri ile telekomünikasyon sektöründeki yatırımlarına ilişkin derin endişelerini iletti.

KARAYİPLER VE ORTA AMERİKA'YA TELEKOMÜNİKASYON YATIRIMI

Belgelere göre ABD yönetimi, Çin'in bölgedeki etkisini azaltmak amacıyla Karayipler ve Orta Amerika'da eskiyen deniz altı telekomünikasyon kablolarının yenilenmesi için 175,8 milyon ABD Doları harcamayı planlıyor.

Söz konusu fonun El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Haiti'yi kapsayan projelerde kullanılması öngörülüyor.

'ABD ÇİN NÜFUZUNA YANIT VERMEK ZORUNDADIR'

AP'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Çin'in Batı Yarımküre'deki ekonomik faaliyetlerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı açısından risk oluşturduğunu savundu.

AP'nin ulaştığı Bakanlık içi bir belgede ise Dışişleri Bakanlığının Batı Yarımküre, Afrika ve Asya'da Çin'e karşı yürütülen programlara yaklaşık yarım milyar ABD Doları ek bütçe ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.

İç belgede, "ABD, ulusal çıkarlarımızı zayıflatan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) dünya genelinde artan ekonomik, teknolojik ve diplomatik nüfuzuna yanıt vermek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

HEDEFTE UZAY PROGRAMI VE TEKNOLOJİK ETKİ DE VAR

Taslak planlarda, Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın halefinin belirlenmesi sürecine Çin'in müdahalesine karşı güvenli iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi de yer aldı.

Bunun yanı sıra Çin'in uzay programına yönelik uluslararası desteğin sınırlandırılması ve Çinli şirketlerin gözetim ile sansür teknolojilerini ihraç etme girişimlerinin engellenmesinin de hedefler arasında bulunduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #ABD #Çin #dolar

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