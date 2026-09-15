ABD ekonomisinde 19 yıl sonra bir ilk: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, artan enflasyon endişeleri ile hükümet ve şirketlerin büyüyen borçlanma ihtiyacının etkisiyle yüzde 5,02 seviyesini aşarak 2007'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Tahvil getirilerindeki yükseliş küresel piyasalarda satış baskısını artırırken, altın fiyatları üzerindeki baskının da güçlenmesine neden oldu.

YÜZDE 5 SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK

TD Securities ABD faiz stratejisti Molly Brooks, 10 yıllık tahvil getirisinde yüzde 5 seviyesinin yatırımcılar açısından önemli bir psikolojik eşik olduğunu belirtti.

Brooks, “10 yıllık getirilerde yüzde 5 seviyesi yatırımcılar açısından açıkça önemli bir psikolojik eşik; bazı yatırımcıların düşüşten alım yapmak için belirlediği bir nokta olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi en son ekim 2023'te yüzde 5 seviyesini aşmış ve bu seviyenin üzerinde yalnızca bir gün kalmıştı.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Tahvil getirilerindeki ilk sıçrama, hızla yükselen ham petrol fiyatlarının Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesinde enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının ardından geldi.

Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken İngiltere ve Almanya tahvillerinin de değer kaybetmesi, küresel tahvil piyasalarında pazartesi günü satış baskısına neden oldu.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin hafiflediğine yönelik işaretlerin sınırlı kalması, yatırımcıların tahvil getirilerindeki hareketi daha yakından izlemesine yol açıyor.

TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin yüzde 5,02'yi aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, küresel altın piyasası üzerinde de baskı oluşturuyor.

ABD Hazine tahvillerinin sunduğu yüksek ve risksiz faiz getirisi, sabit bir getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Faiz oranlarındaki yükselişin doları güçlendirmesi de ons altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

ENFLASYON RİSKİ ALTINA DESTEK SAĞLAYABİLİR

Öte yandan Brent petrolün 110 dolara yaklaşmasıyla güçlenen küresel enflasyon endişeleri, altının geleneksel enflasyondan korunma aracı niteliğini yeniden öne çıkarıyor.

Tahvil piyasalarındaki sert satışlar ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ise yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altındaki olası düşüşleri sınırlayabilir.

Uzmanlar, kısa vadede tahvil getirilerindeki yükselişin altın fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmelere yol açabileceğini, ancak artan enflasyon risklerinin bu satışları kısmen frenleyebileceğini değerlendiriyor.