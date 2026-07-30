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ABD ekonomisinde soğuma sinyalleri: Tüketici frene bastı, gelir artışı beklentinin altında kaldı

ABD ekonomisinde soğuma sinyalleri: Tüketici frene bastı, gelir artışı beklentinin altında kaldı

30.07.2026 16:56:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD ekonomisinde soğuma sinyalleri: Tüketici frene bastı, gelir artışı beklentinin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, kişisel gelir ve tüketim harcamalarının haziran ayında beklentilerin altında kaldığını, Fed'in takip ettiği PCE enflasyonunun ise piyasa tahminlerine paralel gerçekleştiğini duyurdu.
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ABD'de haziran ayına ilişkin kişisel gelir, tüketim harcamaları ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri açıklandı. Veriler, kişisel gelir ve harcamalarda beklentilerin altında artışa işaret ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği enflasyon göstergesi piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.

KİŞİSEL GELİR VE HARCAMALAR BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kişisel gelirler haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Kişisel gelirler mayısta yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeyken, mayıs ayında harcamalar yüzde 0,9 artış kaydetmişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİYE PARALEL GELDİ

Fed'in para politikası kararlarında yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Veri hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. PCE fiyat endeksi mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,1 artmıştı.

ÇEKİRDEK PCE YILLIK YÜZDE 3,3'E YÜKSELDİ

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında bırakıldığı çekirdek PCE fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Bu veri de Fed'in enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

İlgili Konular: #ABD #fed #Kişisel tüketim harcamaları

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