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ABD ekonomisinde yeni kriz sinyali: Petrol stoklarında kritik seviye aşıldı

ABD ekonomisinde yeni kriz sinyali: Petrol stoklarında kritik seviye aşıldı

30.07.2026 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD ekonomisinde yeni kriz sinyali: Petrol stoklarında kritik seviye aşıldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin aksine sert bir düşüşle 7,2 milyon varil azaldığını duyurdu. Açıklanan verilerde stratejik petrol stokları ile günlük üretimin gerilediği, ham petrol ihracatının ise artış gösterdiği kaydedildi.
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine sert düşüş kaydetti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre stoklar 7 milyon 200 bin varil azalırken, piyasalarda 700 bin varillik artış bekleniyordu.

HAM PETROL STOKLARI 7,2 MİLYON VARİL AZALDI

EIA'nın açıkladığı verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 200 bin varil azalarak 404 milyon 500 bin varile geriledi.

Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 700 bin varil artması yönündeydi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 800 bin varil azalarak 307 milyon 700 bin varile düştü.

Bu dönemde benzin stokları ise değişmeyerek 211 milyon 300 bin varilde kaldı.

PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 18-24 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 bin varil azalarak 13 milyon 796 bin varile geriledi.

İTHALAT AZALDI, İHRACAT ARTTI

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta günlük 124 bin varil azalışla 5 milyon 683 bin varil oldu.

Ham petrol ihracatı ise günlük 114 bin varil artarak 3 milyon 467 bin varile yükseldi.

EIA'DAN 2026 ÜRETİM TAHMİNİ

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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