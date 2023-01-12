ABD enflasyon rakamları açıklandı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:46

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:51

ABD'de tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0.1'lik gerileme yaşandı.

Aralıkta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu.

Aylık negatif enflasyonda düşük enerji maliyetlerinin etkisi hissedildi.

Çekirdek göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aralıkta aylık olarak yüzde 0.3 arttı. Yıllık olarak ise artış yüzde 5.7 oldu.

ABD’de tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 7.1 yükselmişti.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Verinin açıklanmasından önce 1887 dolar olan ons altın verinin açıklanmasıyla 1897 seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 1144 TL’ye yükseldi.

Bitcoin ise veri sonrası 18 bin 275 dolar seviyesinden gerileyerek 18 bin 140 dolar seviyesinden işlem gördü.