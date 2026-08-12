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ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

12.08.2026 15:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD'de tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon temmuz ayında piyasa beklentileriyle paralel şekilde geriledi. İran savaşının enerji arzı ve fiyatlar üzerinde yarattığı baskıya rağmen yaşanan bu düşüş, eylül ayında faiz politikasını şekillendirmeye hazırlanan Fed üzerindeki tartışmaların gölgesinde açıklandı.
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ABD'de tüketici enflasyonu temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,4'e geriledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı nedeniyle enerji arzında yaşanan bozulmaların ekonomi üzerindeki etkisi sürerken açıklanan veri, piyasa beklentileriyle paralel geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 3,5 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,4'e gerilediğini gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e düştü.

ALTINDA ENFLASYON SONRASI HIZLI YÜKSELİŞ

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik arttı.

Ons altın güne 4.368 ABD Doları seviyesinden başlarken, enflasyon verisinin ardından yükselişini hızlandırarak 4.422 ABD Doları seviyesine çıktı.

Böylece ons altın, gün içindeki yükselişini güçlendirirken yatırımcıların odağı da Fed'in faiz politikasına çevrildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA GERİLEDİ

Temmuz ayında çekirdek enflasyonun yüzde 2,5'e gerilemesi, fiyat baskılarının bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Açıklanan yıllık enflasyon verisi Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

SAVAŞ, ENERJİ FİYATLARI ÜZERİNDEN ENFLASYONU ETKİLİYOR

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde açıklandı.

İran savaşının enerji arzında yarattığı bozulmanın fiyat baskılarını artırdığı belirtilirken, bu etkinin daha önce gümrük tarifeleri ve yapay zekâ yatırımlarından kaynaklanan maliyet baskılarına eklendiği ifade ediliyor.

ABD'de yıllık TÜFE enflasyonu mayıs ayında yüzde 4,2 ile üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Piyasalarda Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmakta zorlanabileceğine ilişkin endişeler bir süredir devam ediyor.

Fed yetkililerinin temmuz toplantısında faizleri sabit tutmasının ardından uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinde yükseliş yaşanmıştı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise bu hafta Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, birçok Amerikalının geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekerek Fed'in eylül ayında harekete geçmesinin gerekebileceğini söyledi.

Temmuz enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerilemesi ise Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olurken, altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketi destekledi.

İlgili Konular: #ABD #altın #enflasyon

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