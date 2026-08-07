ABD ile ticaret gerilimine rağmen artış: Çin malları tüm dünyayı sarıyor

Çin'in ihracatı, yüksek teknoloji ürünlerine yönelik küresel talebin desteğiyle temmuz ayında güçlü büyümesini sürdürdü. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ABD Doları bazında yüzde 23,9 arttı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, küresel ölçekte yapay zekâ yatırımlarının hız kazanması, özellikle teknoloji ürünleri ihracatındaki güçlü seyrin devam etmesinde önemli rol oynadı. Çin'in ithalatı ise temmuz ayında yıllık bazda yüzde 27,5 yükseldi. Böylece ithalattaki artış, haziran ayında kaydedilen yüzde 36'lık seviyenin altında kaldı. İthalattaki yükselişte, çipler başta olmak üzere birçok üründe fiyatların artmasının etkili olduğu belirtildi.

İHRACATTA ÇİFT HANELİ BÜYÜME DEVAM EDİYOR Çin'in ihracatı, 2026 yılı boyunca ABD Doları bazında çift haneli büyümesini korudu. Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 27 artmıştı. Dış ticaretteki güçlü performans, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde ekonomik faaliyetlerin zayıfladığına işaret eden verilerle aynı döneme denk geldi. Çin ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi resmi hedefin altında kalırken, yatırım ve perakende satışlara ilişkin aylık göstergelerde de belirgin yavaşlama görüldü. Bu tablo, ekonomik büyümenin desteklenmesinde dış ticaretin öneminin daha da arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Pekin yönetimi geçen hafta ekonomiyi desteklemek amacıyla kamu harcamalarının hızlandırılacağını açıklarken, kapsamlı yeni bir teşvik paketi duyurmadı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINDA GÜÇLÜ SIÇRAMA Gümrük verilerine göre Çin'in yüksek teknoloji ürünleri ihracatı, 2026'nın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Gemi ve yarı iletkenler başta olmak üzere birçok ürün grubunda ABD Doları bazında güçlü ihracat artışları kaydedildi. Elektronik entegre devre ihracatı ise temmuz ayında yıllık bazda iki katına çıkarak 38,7 milyar ABD Doları'na ulaştı. Bu rakam aylık bazda yeni bir rekor olurken, Çin'in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu. Capital Economics Çin Ekonomisi Başkanı Julian Evans-Pritchard, yüksek teknoloji ürünleri ve bilgisayar ekipmanlarının ihracatındaki büyümede fiyat artışlarının, hacim artışından daha belirleyici olduğunu söyledi. Evans-Pritchard, toplam ihracattaki yükselişin büyük bölümünün fiyat artışlarından kaynaklandığını, dış ticaret yapısında ise petrolden çiplere doğru belirgin bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

DIŞ TİCARET FAZLASI 687,4 MİLYAR ABD DOLARI'NA YÜKSELDİ Çin'in mal ticaretindeki fazlası geçen yıl 1,2 trilyon ABD Doları ile tarihi zirveye ulaşmıştı. Bu gelişme, özellikle otomotiv sektöründe Çin kaynaklı rekabet baskısıyla karşı karşıya kalan Avrupa başta olmak üzere birçok ticaret ortağında ekonomik dengesizlik endişelerini artırmıştı. Ocak-temmuz döneminde Çin'in mal ticareti fazlası 687,4 milyar ABD Doları'na yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 680,6 milyar ABD Doları seviyesinde bulunuyordu.