ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu: Petrol yükseldi, altın geriledi

Altın fiyatları, önceki işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmasının ardından yeni güne düşüşle başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi zayıflattı.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.034,43 dolara geriledi.

GRAM ALTINDA DA GERİLEME

Ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın da değer kaybetti.

Gram altın, yüzde 0,5'e yakın düşüşle 6.097 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'de haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonunun enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından önceki işlem gününde güçlü bir toparlanma yaşamıştı. İki haftanın en düşük seviyesinden yükselen ons altın günü yüzde 2'nin üzerinde primle tamamlarken, seans içinde 4.100,49 dolar seviyesini test etmişti.

PETROL YENİDEN 80 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları ise art arda üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve Tahran yönetiminin müzakere masasına dönmemesi halinde enerji santralleri ile köprülerin hedef alınacağını açıklaması, küresel piyasalarda arz güvenliği endişelerini artırdı.

Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden 80 doların üzerine çıkarken, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentileri de güç kazandı.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILIYOR

CNBC-e'ye konuşan OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasaların haziran ayı enflasyon verisini büyük ölçüde geride bıraktığını ve odağın yeniden petrol fiyatlarındaki yükselişe çevrildiğini söyledi.

Wong, Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürmesinin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirterek, "Piyasa artık gecikmeli bir gösterge olarak görülen TÜFE verisinin ötesine bakıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş altın üzerinde baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistlere göre, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon beklentilerini güçlendirirken, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini de destekliyor. Altın, enflasyona karşı güvenli liman olarak öne çıksa da yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yatırımcı ilgisinin bir bölümünü kaybedebiliyor.

GÖZLER ABD ÜFE VERİSİNDE

Fed yetkilileri, haziran ayında beklentilerin altında gelen enflasyon verilerini olumlu karşılarken, enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz edebilmek için benzer verilerin önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalar şimdi gün içinde açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı. Açıklanacak verinin enflasyon görünümüne ilişkin yeni sinyaller vermesi ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına yönelik beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini yüzde 76'dan yüzde 58'e düşürdü. Buna karşın aralık ayında faiz artışı beklentisi yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.