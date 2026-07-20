ABD-İran krizinin ateşi depoları yakacak: Motorinin litresi 77 lirayı aşıyor

ABD ile İran arasında kısa süre önce yeniden tırmanan çatışmalar, küresel enerji piyasalarında sert bir dalgalanmaya yol açtı. 2 Temmuz'da 70 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, askeri gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte tekrar 90 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yanı sıra ham petrol stoklarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkıyat riskleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda motorin grubunda yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

MOTORİNE 1,12 LİRALIK ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 lira zam yapılması planlanıyor. Gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyacak olan bu artışla birlikte motorin fiyatları illere göre yeniden şekillenecek.

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, bazı doğu illerinde ise 77,09 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 65.69 TL

Motorin litre fiyatı: 73.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 72.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 66.66 TL

Motorin litre fiyatı: 74.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 74.52 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL