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ABD'li kaynaklar açıkladı: İran savaşının faturası belli oldu

ABD'li kaynaklar açıkladı: İran savaşının faturası belli oldu

16.09.2026 10:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD'li kaynaklar açıkladı: İran savaşının faturası belli oldu

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın maliyetine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, operasyonun maliyetinin yanı sıra azalan mühimmat ve teçhizat stoklarının ABD’nin savunma kapasitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. CBO, mevcut açığın özellikle Çin’le yaşanabilecek olası krizlerde güvenlik riskleri yaratabileceği uyarısında bulundu.
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), şubat ayı sonunda İran’a karşı “Destansı Öfke Operasyonu” adıyla başlatılan harekâtın maliyetini; operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi.

CBO’nun yayımladığı raporda, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

Raporda söz konusu maliyetin; tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARI ZAYIFLAYACAK

Raporda, azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı öne sürüldü.

Bu açığın, özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği ifade edildi.

İlgili Konular: #ABD #dolar #maliyet #İran

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