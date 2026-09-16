ABD'li kaynaklar açıkladı: İran savaşının faturası belli oldu

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), şubat ayı sonunda İran’a karşı “Destansı Öfke Operasyonu” adıyla başlatılan harekâtın maliyetini; operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi.

CBO’nun yayımladığı raporda, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

Raporda söz konusu maliyetin; tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARI ZAYIFLAYACAK

Raporda, azalan stokların ABD envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatacağı öne sürüldü.

Bu açığın, özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde ciddi güvenlik riskleri yaratabileceği ifade edildi.