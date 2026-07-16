ABD'nin en zengin göçmenleri belli oldu: Listedeki Türkler dikkat çekti...

Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı kapsamında Forbes, ülkede yaşayan en zengin yabancı doğumlu iş insanlarını kapsayan güncel göçmen milyarderler listesini yayımladı. Rekor sayıda ismin yer aldığı listede, göçmen girişimcilerin ABD ekonomisindeki ağırlığının artmaya devam ettiği görüldü.

2026 listesinde toplam 144 göçmen milyarder yer alırken, bu isimlerin toplam serveti 2,2 trilyon dolara ulaştı. Geçen yıl yayımlanan listede ise 125 göçmen milyarder bulunuyor ve toplam servetleri 1,3 trilyon dolar seviyesinde hesaplanıyordu.

Forbes verilerine göre göçmenler, ABD'deki tüm milyarderlerin yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, ülkenin toplam milyarder servetinin dörtte birini kontrol ediyor. Dünyanın en zengin 10 kişisinden üçünün de ABD'ye göç etmiş isimlerden oluşması dikkat çekti.

ZİRVEDE ELON MUSK YERİNİ KORUDU

Haziran ayında kısa süreliğine dünyanın ilk trilyonerine dönüşen Güney Afrika doğumlu Elon Musk, listenin zirvesindeki yerini korudu.

Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin ile Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang da listenin üst sıralarında yer aldı. Forbes'a göre bu üç isim, göçmen milyarderlerin toplam servetinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

LİSTE 45 FARKLI ÜLKEYİ KAPSIYOR

2026 listesinde yer alan milyarderler 45 farklı ülke ve bölgeden ABD'ye göç etti. Geçen yıl bu sayı 42 olarak kaydedilmişti.

Bu yıl Haiti, Filipinler, Polonya ve İspanya ilk kez listede temsil edilirken, Guatemala ise tek milyarderini kaybetti. Duolingo'nun kurucu ortağı Luis von Ahn'ın servetindeki gerileme nedeniyle milyarderler listesinden çıktığı belirtildi.

TÜRK İSİMLER DE LİSTEDE

Forbes'un yayımladığı listede Türkiye doğumlu iş insanları da yer aldı.

Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren Özmen ile Fatih Özmen, ABD'nin en zengin göçmenleri arasında gösterildi.

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ise farklı bir sınıflandırmaya tabi tutuldu. Forbes ABD, yaklaşık 12,2 milyar dolarlık servete sahip Ulukaya'yı ABD listesi yerine Forbes Türkiye listesinde değerlendirdi.

HİNDİSTAN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Hindistan, üst üste ikinci kez ABD'de en fazla göçmen milyarder çıkaran ülke oldu.

2026 listesinde Hindistan doğumlu 19 milyarder yer alırken, bu sayı geçen yıl 12 seviyesindeydi.

Yeni milyarderler arasında girişim sermayedarı Hemant Taneja, Astera Labs'ın kurucu ortakları Sanjay Gajendra ile Jitendra Mohan ve Palantir'in Baş Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar yer aldı.

Hindistan'ı 11'er milyarderle İsrail ve Tayvan takip etti.

'HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİTTİ'

Forbes'a konuşan Astera Labs'ın kurucu ortaklarından Jitendra Mohan, ABD'ye başlangıçta yalnızca yüksek lisans eğitimi için geldiğini belirterek, "Planım eğitimimi tamamlayıp birkaç yıl çalıştıktan sonra ülkeme dönmekti. Son kısmı hariç her şey planlandığı gibi gitti. Yaklaşık 32 yıldır ABD'deyim." ifadelerini kullandı.

Kurucu ortak Sanjay Gajendra ise ABD'ye geliş sürecini "büyük hayallerle başlayan bir yolculuk" olarak tanımlarken, en büyük hedefinin her zaman kendi şirketini kurmak olduğunu söyledi.

Ürdün doğumlu Replit Kurucu Ortağı Amjad Masad da ABD'nin girişimcilik açısından önemini koruduğunu belirterek, "Amerika hala çok büyük fırsatlar sunuyor. Burası dünyanın en dinamik ve yenilikçi pazarlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Forbes, listede yer alan milyarderlerin servet hesaplamalarının 8 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapıldığını, ABD dışında yaşayan yabancı doğumlu ABD vatandaşlarının ise değerlendirmeye dahil edilmediğini belirtti.