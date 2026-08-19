ABD'nin tahvil kararı altın fiyatlarını uçurdu: Ons ve gramda sert yükseliş

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi.

GERİ ALIM LİMİTİ EN AZ 4 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Söz konusu değişikliğin 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve mevcut borçlanma döneminin sonu olan 4 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Gelecekteki geri alım büyüklüklerine ilişkin daha fazla bilginin ise 4 Kasım'da yapılması planlanan bir sonraki çeyreklik borçlanma duyurusunda paylaşılacağı ifade edildi.

HAZİNE PİYASAYA DAHA FAZLA LİKİDİTE SAĞLAYACAK

Açıklamada, geri alım operasyonlarının büyüklüğündeki artışın piyasa katılımcılarından gelen istikrarlı ve güçlü talebin göstergesi olduğu belirtildi.

Hazinenin uzun vadeli geri alım operasyonlarında rutin olarak aldığı yüksek kaliteli tekliflerin de bu kararda etkili olduğu kaydedilirken, söz konusu vadelerde daha fazla likidite desteği sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Öte yandan güncellenmiş geçici Hazine geri alım takviminin ilerleyen bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Bu gelişmenin ardından ons altın fiyatı yüzde 3'e yaklaşan yükselişle 4 bin 464 doları gördü.

Gram altında da 6 bin 870 TL seviyesi aşıldı.

Altın, bir süredir Batı Asya'daki gelişmelerin enflasyon endişelerini artırmasıyla birlikte faiz ve dolar baskısı altında kalıyordu.