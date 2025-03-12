ABD şubat ayı enflasyon oranı açıklandı: Sonuç beklentiyi aştı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:48

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:48

ABD'de tüketici enflasyonu şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Verilere göre, enflasyon yıllık yüzde 2,8, aylık ise yüzde 0,2 arttı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 3 seviyesindeydi.

Şubat ayına kadar geçen 12 aylık dönemde, ocakta yüzde 3 olan yıllık TÜFE artışı şubatta yüzde 2,8 oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 0,3 artmasını ve yıllık bazda yüzde 2,9'a ulaşmasını öngörmüştü.

Başkan Donald Trump yönetiminin ilk tam enflasyon raporu, fiyatların Federal Rezerv'in yüzde 2 hedefiyle uyumsuz seviyelerde kalmasına neden oldu. Trump, ay başında ticaret savaşını tırmandırarak Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan tarifeleri yüzde 20'ye yükseltti ve Kanada ile Meksika'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 ek vergi koydu. Ancak daha sonra geri adım atarak, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması kapsamındaki mallar için bir aylık muafiyet sağladı.

AVRUPA'DAN ABD'YE MİSİLLEME

Çelik ve alüminyuma getirilen ek gümrük vergileri bu hafta yürürlüğe girerken, Avrupa'dan hızlı bir misilleme geldi.

Tüketicilerin artan fiyat beklentileri, motorlu taşıtlar ve diğer dayanıklı mallara olan talebi artırmış olabilir. Bu ürünler şubat ayında piyasaya sürülmese bile önümüzdeki aylarda piyasaya çıkabilir.

Goldman Sachs, Fed'in politika belirlemede dikkate aldığı çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin ocak ayında yüzde 2,65 seviyesinden aralık ayına kadar yüzde 3'e çıkacağını öngörüyor. Çekirdek PCE enflasyonunun yılın geri kalanında yüzde 2'nin ortalarında seyretmesi bekleniyor.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki çarşamba günü politika faizini yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Piyasalar, Fed'in ocakta ara verdikten sonra, ekonomik görünümdeki bozulma nedeniyle haziran ayında faiz indirimlerine devam etmesini öngörüyor.

Eylül ayından bu yana Fed'in gevşeme politikası kapsamında faiz oranı 100 baz puan düşürüldü. Merkez bankası, enflasyonu kontrol altına almak için 2022 ve 2023 yıllarında politika faizini toplamda 5,25 puan artırmıştı.