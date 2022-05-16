ABD ve AB, çip üretimine sübvansiyon sağlamada ortak çaba gösterecek

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:19

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, bir destekleme yarışının önüne geçilmesi için tedbirler, bugün Paris'te yapılacak ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısından sonra açıklanacak.

Foreks.com'un haberine göre, konsey toplantısında sonra yapılacak yaklaşım arz güvenliğini sağlamayı amaçlayan yarıiletken yatırımlarına Atlantik'in her iki yakasının yaklaşımını ortaya koyacak.

Konsey toplantısına ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ve rekabetten sorumlu üye Margrethe Vestager katılacak.