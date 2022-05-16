ABD ve AB, çip üretimine sübvansiyon sağlamada ortak çaba gösterecek

ABD Başkanı Joe Biden'in ekibinden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD ve Avrupa Birliği yarı iletken çip sektöründe üretimi artırmaya çabalarken bir "destekleme yarışı" başlatmaktan kaçınmak için ortak çaba harcayacaklar.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:19
ABD ve AB, çip üretimine sübvansiyon sağlamada ortak çaba gösterecek
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Yetkilinin verdiği bilgiye göre, bir destekleme yarışının önüne geçilmesi için tedbirler, bugün Paris'te yapılacak ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısından sonra açıklanacak. 

Foreks.com'un haberine göre, konsey toplantısında sonra yapılacak yaklaşım arz güvenliğini sağlamayı amaçlayan yarıiletken yatırımlarına Atlantik'in her iki yakasının yaklaşımını ortaya koyacak.

Konsey toplantısına ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ve rekabetten sorumlu üye Margrethe Vestager katılacak.


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