ABD'de bankacılık stresi artıyor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:00

First Republic Bank’in ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde mevduat çıkışı yaşadığının açıklanmasının ve hissesinin rekor düşük seviyeye inmesinin ardından ABD’de orta ölçekli bankalara dair endişeler yeniden tırmanışa geçti.

Bunun sonucu olarak da Fed’in iskonto penceresi ile Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflasları sonrası devreye alınan acil desteklerden biri olan Bank Term Funding Program (BTFP) gibi acil fonlama imkanlarına başvurularda son iki haftadır yeniden artış görülüyor.

Perşembe günü yayımlanan verilere göre ABD Merkez Bankası finansal kurumları 19 Nisan’da sona eren haftada 143,9 milyar dolar, 26 Nisan’da sona eren haftada da 155,2 milyar dolar fonladı.

Fed’in haftalık bilançosuna göre geleneksel borç verme programı olan iskonto penceresinden fonlama 19 Nisan haftasında 69,9 milyar dolar olurken, 26 Nisan haftasında 73,9 milyar dolara çıktı. BTFP fonlaması ise sırasıyla 74 ve 81,3 milyar dolar oldu.

İskonto penceresinden fonlama mart ayında 152,9 milyar dolarla rekor kırmış, daha sonra banka stresinin yatışmasıyla düşüşe geçmişti.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası’nın hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyonu aşağı çekme girişimlerinin devamı olarak gelecek hafta 25 baz puanlık artışla faizleri yüzde 5’in üzerine çıkarması bekleniyor. Ancak bankacılık sektörüne yönelik endişelerin yeniden tırmanması bu kararı zora sokabilir.