ABD enflasyonunda yeni zirve beklentisi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:32

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonu düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, enflasyonun aylık bazda da yüzde 1.2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi bekleniyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 5.7 seviyelerine çekilmesini bekliyor. Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Andrew Husby enflasyonun son çeyrekte yüzde 7'nin altına çekilebileceğini belirtti.

Her ne kadar ekonomistler enflasyonun gelecek aylarda düşeceğine dair iyimser görüşte olsa da uluslararası gelişmeler bu tahminler üzerinde risk oluşturuyor. Rusya Ukrayna savaşı, Çin'deki Covid-19 karantinaları ve özellikle enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondaki resmi daha da bozma ihtimali bulunuyor.

ABD'de yıllık enflasyon şubatta yüzde 7.9'a yükselerek 40 yılın zirvesini görmüştü.