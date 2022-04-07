ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1968'den beri en düşük seviyede
ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta tahminlerin üzerinde düştü.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan'da sona eren haftada 5 bin düşerek 166 bin oldu. Bu, 53 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Bloomberg'in haberine göre, başvurulardaki düşüş, istihdam piyasasında pozitif ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Haftalık işsizlik maaş başvuruları Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği ve tüketici talebinin arttığı yıl başından bu yana düşüşte.
Devam eden başvurular da 26 Mart'ta sona eren haftada 1.5 milyona yükseldi.
Ülkede geçen hafta açıklanan veriler tarım dışı istihdamın yarım milyona yakın arttığını, işsizlik oranının da tahminlerden fazla düştüğünü göstermişti.
Video Haberler
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
- 'Al yazmalım' anıtında mahsur kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 polis yaralandı
- Valilikten 'sağanak' uyarısı
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 'Yeniemperyalizmin de silahı: Kimlik politikası'
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Myanmar'da suikast girişimi: Silahlı saldırıya uğradı
- Kaşıkçı dosyasında 'jet' itiraz
- İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu