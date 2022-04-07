ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1968'den beri en düşük seviyede

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:55

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan'da sona eren haftada 5 bin düşerek 166 bin oldu. Bu, 53 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Bloomberg'in haberine göre, başvurulardaki düşüş, istihdam piyasasında pozitif ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Haftalık işsizlik maaş başvuruları Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği ve tüketici talebinin arttığı yıl başından bu yana düşüşte.

Devam eden başvurular da 26 Mart'ta sona eren haftada 1.5 milyona yükseldi.

Ülkede geçen hafta açıklanan veriler tarım dışı istihdamın yarım milyona yakın arttığını, işsizlik oranının da tahminlerden fazla düştüğünü göstermişti.