ABD'de sanayi üretimi yılın en kötü performansını sergiledi
ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık yüzde 0.2 ile piyasa beklentilerinin altında artış göstererek yılın en kötü performansını gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla yılın en kötü dönemini geçirdi.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, nisan ayında yüzde 1,4 artmıştı.
İMALAT SANAYİ ÜRETİMİNDE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ
İmalat sanayi üretimi ise mayısta aylık yüzde 0.1'lik azalış kaydetti.
Dört ayda ilk kez düşüş gösteren imalat sanayi üretiminin yüzde 0.3 artması
bekleniyordu. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren imalat sanayi
üretimi, nisan ayında yüzde 0.8 artmıştı.
Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0.1 puanlık sınırlı bir
artışla yüzde 79'a çıktı.
Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79.2
olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranı,
nisanda yüzde 78.9 olmuştu.
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