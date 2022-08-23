ABD’de yeni konut satışları 2016’dan beri en düşük seviyede

23 Ağustos 2022 Salı, 17:54

ABD’de yeni konut satışları yüksek borçlanma maliyetleri ve azalan taleple altıncı ayda da düşüşünü sürdürdü.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yeni konut satışları temmuzda azalan taleple Ocak 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Satışlar bu dönemde yüzde 12,6 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 511 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 575 bindi. Satışlar böylece 6. ayda da düşüşünü sürdürdü.

ORTALAMA SATIŞ FİYATI ARTTI



Haziran verisi de 585 bine revize edildi. Ortalama satış fiyatı yüzde 8.2 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi. Bu, 2020’nin sonundan beri görülen en düşük artış oldu.

Konut satışlarındaki düşüş, yüksek fiyatlar ve yüksek borçlanma maliyetlerinin gayrimenkul sektörüne olumsuz etkisini yansıtıyor.

Geçen hafta açıklanan 2. el konut satışları da 6. ayda da düşerek 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.



