AB'den banka devlerine 344 milyon avro ceza
Avrupa Birliği'nin rekabet kurumu, banka devlerine 344 milyon avro ceza verdi.
AB rekabet kurumu, spot döviz işlemlerinde kartel oluşturdukları nedeniyle Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse'e toplamda 344 milyon avro ceza verdi.
UBS Avrupa Komisyonu'na karteli ihbar ettiği için 94 milyon avro para cezasına çarptırılmaktan kurtuldu.
AB rekabet kurumu, bankaların G10 ülkelerinin para birimleriyle yapılan spot döviz işlemlerinde kartel oluşturduklarını belirtti.
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