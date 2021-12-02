AB'den banka devlerine 344 milyon avro ceza

02 Aralık 2021 Perşembe, 15:06

AB rekabet kurumu, spot döviz işlemlerinde kartel oluşturdukları nedeniyle Barclays, RBS, HSBC ve Credit Suisse'e toplamda 344 milyon avro ceza verdi.

UBS Avrupa Komisyonu'na karteli ihbar ettiği için 94 milyon avro para cezasına çarptırılmaktan kurtuldu.

AB rekabet kurumu, bankaların G10 ülkelerinin para birimleriyle yapılan spot döviz işlemlerinde kartel oluşturduklarını belirtti.