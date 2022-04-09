ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 13 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 adet artışla 546'ya yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 209 adet arttı.
Perşembe gününü 100,58 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 97,73 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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