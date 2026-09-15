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Açlık sınırı asgari ücreti 21 bin 580 lira aştı: BES-AR eylül verilerini açıkladı

Açlık sınırı asgari ücreti 21 bin 580 lira aştı: BES-AR eylül verilerini açıkladı

15.09.2026 16:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Açlık sınırı asgari ücreti 21 bin 580 lira aştı: BES-AR eylül verilerini açıkladı

BES-AR’ın eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, geçim maliyetindeki ağır tabloyu ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme maliyeti yükselirken, asgari ücretlinin geliri açlık sınırının altında kaldı; büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma yükü de dikkat çekti.
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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 49 bin 655 TL'ye yükseldi. Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 TL olarak hesaplandı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 1.655 TL'Yİ AŞTI

BES-AR'ın gıda maddelerinin fiyatlarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için aylık 49 bin 655 TL harcama yapması gerekiyor. Bu tutar günlük bazda 1.655 TL'nin üzerinde bir gıda harcamasına karşılık geliyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Araştırmada, 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin açlık sınırının oldukça altında kaldığına dikkat çekildi.

BES-AR araştırmasında, "2026 yılında 28 bin 75 lira alan asgari ücretlinin 49 bin 655 lira olan açlık sınırının yüzde 76,86 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

YOKSULLUK SINIRI 124 BİN 339 TL

Dört kişilik ailenin gıda ihtiyacının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamalarının toplamı üzerinden hesaplanan yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 TL'ye ulaştı.

Araştırmada büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik baskıya da dikkat çekildi.

BES-AR'ın araştırmasında şu değerlendirmeler yer aldı:

  • Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.655 lirayı geçti.
  • 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.
  • Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.
  • Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor."
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