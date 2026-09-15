Açlık sınırı asgari ücreti 21 bin 580 lira aştı: BES-AR eylül verilerini açıkladı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 49 bin 655 TL'ye yükseldi. Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 TL olarak hesaplandı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 1.655 TL'Yİ AŞTI

BES-AR'ın gıda maddelerinin fiyatlarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için aylık 49 bin 655 TL harcama yapması gerekiyor. Bu tutar günlük bazda 1.655 TL'nin üzerinde bir gıda harcamasına karşılık geliyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Araştırmada, 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin açlık sınırının oldukça altında kaldığına dikkat çekildi.

BES-AR araştırmasında, "2026 yılında 28 bin 75 lira alan asgari ücretlinin 49 bin 655 lira olan açlık sınırının yüzde 76,86 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

YOKSULLUK SINIRI 124 BİN 339 TL

Dört kişilik ailenin gıda ihtiyacının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamalarının toplamı üzerinden hesaplanan yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 TL'ye ulaştı.

Araştırmada büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik baskıya da dikkat çekildi.

BES-AR'ın araştırmasında şu değerlendirmeler yer aldı: