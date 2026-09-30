Açlık sınırı eylülde kaç liraya yükseldi? TÜRK-İŞ verileri açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), eylül ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 800,92 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 884,82 TL’ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 35,14

TÜRK-İŞ’in Ankara’da market ve pazarlardan derlediği fiyatlara göre mutfak enflasyonu eylülde aylık bazda yüzde 1,10 arttı.

Araştırmada 12 aylık değişim oranı yüzde 35,14, yıllık ortalama artış yüzde 39,78, yılbaşından bu yana dokuz aylık artış ise yüzde 25,40 olarak hesaplandı.

ET VE YAĞ FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Harcama gruplarındaki fiyat hareketlerinde et, tavuk ve baklagiller öne çıktı. Dana kıyma, dana kuşbaşı ve tavuk eti fiyatlarında artış devam ederken, kuzu eti, nohut ve yeşil mercimek fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Balık av sezonunun başlamasıyla balık ve yumurta fiyatlarında gerileme yaşandı. Kuru fasulye ve margarin de dahil olmak üzere temel yağ grubunda ise fiyat artışları kaydedildi.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDA MEVSİMSEL GERİLEME

Sonbahar ürünlerinin tezgahlarda daha fazla yer almaya başlamasıyla sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel bir gerileme görüldü.

TÜRK-İŞ’in hesaplamasına göre ortalama sebze kilogram fiyatı 113,33 TL, meyve kilogram fiyatı ise 133,75 TL oldu. Patates ve soğanın yüksek fiyat seviyesini korumasının, sebze fiyatlarındaki düşüşü sınırladığı belirtildi.

EKMEK VE TAHILLARDA FİYAT HAREKETLİLİĞİ

Ekmek, pirinç ve irmik fiyatlarında değişiklik yaşanmazken un, makarna ve bulgur fiyatlarında artış görüldü.

Süt ürünleri ve diğer temel gıda ürünlerinde de farklı yönlü fiyat hareketleri kaydedildi. Yoğurt, zeytinyağı, ayçiçek yağı, çay, tuz ve pekmez fiyatları yükselirken, salça ve tereyağında sınırlı düşüşler görüldü.

TÜRK-İŞ: YOKSULLUK SINIRI ÜCRET SEVİYESİ DEĞİL

39 yıldır yayımlanan araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde TÜRK-İŞ, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın bir enflasyon hesabı ya da ücret teklifi olmadığını vurguladı.

Raporda, yoksulluk sınırının altında kalan hane gelirlerinin dar gelirli aileleri yetersiz ve dengesiz beslenmeye, bunun yanı sıra temel yaşam ihtiyaçlarından kısmaya zorladığı belirtildi.