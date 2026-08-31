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Açlık ve yoksulluk sınırı ağustosta ne kadar oldu? Milyonları ilgilendiren rakamlar açıklandı

Açlık ve yoksulluk sınırı ağustosta ne kadar oldu? Milyonları ilgilendiren rakamlar açıklandı

31.08.2026 11:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Açlık ve yoksulluk sınırı ağustosta ne kadar oldu? Milyonları ilgilendiren rakamlar açıklandı

TÜRK-İŞ’in ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, yüksek enflasyonun hane bütçeleri üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin temel gıda ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için gereken gelir bir önceki aya göre artarken, geçim maliyetindeki yükseliş devam etti.
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TÜRK-İŞ, ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmada, dört kişilik bir ailenin geçim maliyetindeki artışın sürdüğü görülürken, hem açlık hem de yoksulluk sınırında bir önceki aya göre yükseliş kaydedildi.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı ağustosta 37 bin 388 TL oldu. Bu tutar temmuz ayında 36 bin 940 TL seviyesindeydi.

Böylece açlık sınırı bir ayda 448 TL arttı.

YOKSULLUK SINIRI 121 BİN TL’Yİ AŞTI

TÜRK-İŞ'in hesaplamasında yalnızca gıda giderleri değil, kira, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da dikkate alınıyor.

Bu kapsamda dört kişilik bir ailenin tüm temel harcamalarını karşılayabilmesi için haneye girmesi gereken aylık toplam gelir tutarı olarak tanımlanan yoksulluk sınırı ağustosta 121 bin 786 TL olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı temmuz ayında 120 bin 325 TL seviyesindeydi. Böylece bir aylık dönemde yoksulluk sınırında 1.461 TL'lik artış yaşandı.

TÜRK-İŞ verileri, ağustosta dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken gelirin 120 bin TL seviyesini aşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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