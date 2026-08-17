Açlık ve yoksulluk sınırında korkutan tablo: Sağlıklı beslenmenin maliyeti tavan yaptı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 49 bin 556 TL'ye ulaştı.

YOKSULLUK SINIRI 122 BİN 117 TL OLDU

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı 122 bin 117 TL olarak hesaplandı.

Açlık sınırı yıllık bazda yüzde 36,03, yoksulluk sınırı ise yüzde 37,77 arttı.

Tek bir bekâr çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 78 bin 223 TL olarak belirlendi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 1.651 TL'Yİ AŞTI

BES-AR'ın araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin günlük maliyeti 1.651 TL'yi aştı.

Araştırmada 2026 yılında da asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı belirtildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA YÜKÜ YÜZDE 75-80'E ULAŞIYOR

BES-AR, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma giderleri nedeniyle ağır bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Araştırmaya göre büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılayabilmek için maaşlarının yaklaşık yüzde 75-80'ini kiraya ayırmak zorunda kalıyor.

BES-AR ayrıca yüksek kira maliyetleri nedeniyle kamu emekçilerinin öğrenci evlerinde olduğu gibi 3 veya 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.