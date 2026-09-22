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Adalet Bakanı Gürlek'ten yatırımcılara 'hukuk' açıklaması: 'Türkiye en güvenilir, öngörülebilir ülke'

Adalet Bakanı Gürlek'ten yatırımcılara 'hukuk' açıklaması: 'Türkiye en güvenilir, öngörülebilir ülke'

22.09.2026 14:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Adalet Bakanı Gürlek'ten yatırımcılara 'hukuk' açıklaması: 'Türkiye en güvenilir, öngörülebilir ülke'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD’de katıldığı Küresel İş Zirvesi’nde Türkiye’nin hukuk alanında “dünyada, Avrupa’da en güvenilir, öngörülebilir ülke” olduğunu savundu. Gürlek, iş dünyasının ticari davaların uzun sürmesine yönelik şikâyetlerini dile getirirken, yatırımcıların hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik konusunda zorlanmaması için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'deki hukuk güvenliği ve yatırım ortamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, iş insanlarının Türkiye'de bir kısım spekülasyonlarla yatırım yapmasının engellendiğini savunarak, "Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa'da en güvenilir, öngörülebilir ülke" dedi.

Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'de, TABA-AmCham tarafından New Jersey'de düzenlenen Küresel İş Zirvesi'nde konuştu.

'HAKİMLERE HEDEF SÜRE KOYDUK'

İş insanlarının ticari davaların makul sürede sonuçlanmadığı yönündeki şikayetlerine ilişkin de konuşan Gürlek, bu talepleri önemsediklerini ve davaların daha hızlı sonuçlanması için 12. yargı paketi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Gürlek, iş insanlarının zamanlarını adliye koridorlarında değil, işyerlerinde geçirmesi gerektiğini belirterek, "Hakimlere, hedef süre koyduk ve davaların bu süre içerisine bitirilmesi konusunda hassas davranmamızı her yerde önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Gürlek, dünyada yaşanan savaş krizinin ardından sermayenin Türkiye'ye daha rahat girmesi ve yatırımcıların hukuk alanında zorluk yaşamaması amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Gürlek, "Özellikle şu an dünyada yaşanan büyük bir savaş krizi var. Bu savaş krizinden dolayı sermayenin ülkemize rahat girişi ve aynı zamanda yatırımcının, girişimcinin de Türkiye'ye geldiği zaman özellikle hukuk alanında zorlanmaması için bir kısım düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle iş adamlarımızın rahatça hukuk öngörülebilirliği, hukuk güvenliği konusunda Türkiye'de yatırım yapması için Adalet Bakanlığı olarak elimizden geldiğince yeni sistemde düzenlemeler konusunda çalışıyoruz." dedi.

Gürlek'in Türkiye'nin hukuk alanında güvenilir ve öngörülebilir bir ülke olduğuna yönelik açıklamaları, ülkede mülkiyet hakları ve sermaye güvenliğinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde geldi.

Aralarında İmamoğlu İnşaat gibi yapıların da bulunduğu yüzü aşkın şirkete ve Şişli, Ovacık gibi pek çok ilçe belediyesine peş peşe kayyum atanırken, son günlerde yaşanan fon krizi ve çok sayıda yatırım fonunun tasfiye sürecine alınması da yatırımcı güvenliğine ilişkin tartışmaları artırdı. Türk ekonomisinin bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiği sırada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Türkiye'nin hukuk alanında dünyadaki en güvenilir ve öngörülebilir ülkelerden biri olduğunu söylemesi dikkat çekti.

İlgili Konular: #ekonomi #Adalet Bakanı #Akın Gürlek #Hukuk

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