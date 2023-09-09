Agrobay direnişi devam ediyor! Direnen işçi kadından çok konuşulacak sözler

Yayınlanma: 09.09.2023 - 17:55

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:10

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldı.

17 gündür fabrika önünde direnişini sürdüren işçilere polis müdahale etti. Aralarında Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, dayanışmaya giden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

İşçiler yerlerde sürüklenirken, bazı kadın işçilerin bayıldığı protesto hala sürerken, eyleme katılan bir işçi kadın, adının Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Urfa Milletvekili, sosyolog Behice Boran'dan geldiğini anlattı.

İşçi kadın şu ifadeleri kullandı:

"Annem beni evde doğum yapmış. 'Behice Boran yurda dön' diyen bir solcu kadın varmış. Ben de kız çocuk olarak dünyaya gelince babam da demiş 'Aha Behice Boran dünyaya geldi', annem de diyor zaten 'İsmin solcu, devrimci' diye. İçimde var yani. Tam bir Atatürkçü, bizi babam Atatürkçü olarak büyüttü. Kardeşimin kızı var, adı Zübeyde, Atatürk'ün annesinin adı. Tam bir Atatürkçüyüz, ama bu zamanda Atatürk'ü seven yok. Ben Atatürk sevgisiyle büyüdüm, Atatürk diye ölürüm."