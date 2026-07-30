Ağustos ayında Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Veri yağmuru başlıyor...

Ekonomide ağustos ayında enflasyon, büyüme, ihracat, işsizlik ve cari denge başta olmak üzere birçok kritik veri açıklanacak. Piyasalar ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarını da yakından takip edecek.

AYIN BAŞINDA DIŞ TİCARET VE ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ağustos'ta İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Haziranda ihracat yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar ABD Doları'na ulaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı performansını göstermişti.

Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. Haziranda TÜFE aylık yüzde 0,99, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,8 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurtiçi üretici fiyatlarında ise yüzde 28,09 olarak gerçekleşmişti.

SANAYİ ÜRETİMİ VE FİNANSAL VERİLER TAKİP EDİLECEK

TÜİK, 10 Ağustos'ta haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Aynı gün inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Haziran ayına ait ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri 11 Ağustos'ta, dış ticaret endeksleri ise 12 Ağustos'ta açıklanacak.

GÖZLER CARİ DENGE VE ENFLASYON RAPORUNDA

TCMB, 13 Ağustos'ta haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Mayısta cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon ABD Doları açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 626 milyon ABD Doları fazla kaydedilmişti.

Aynı gün TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Raporda yer alacak enflasyon tahminleri ve para politikasına ilişkin mesajlar piyasaların odağında olacak.

Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26, 2027 sonu tahminini yüzde 15, 2028 sonu tahminini ise yüzde 9 olarak açıklamıştı.

KONUT SATIŞLARI VE BÜTÇE VERİLERİ GELİYOR

TÜİK, 13 Ağustos'ta temmuz ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini yayımlayacak.

14 Ağustos'ta ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 17 Ağustos'ta temmuz ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

İŞGÜCÜ VE BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

TÜİK, 19 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımlayacak.

20 Ağustos'ta yurtdışı üretici fiyat endeksi ile tarımsal girdi fiyat endeksi, 21 Ağustos'ta tüketici güven endeksi, 25 Ağustos'ta ise hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklanacak.

Ayın en kritik verileri arasında yer alan temmuz ayı işgücü istatistikleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ise 31 Ağustos'ta belli olacak.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyürken, işsizlik oranı haziranda yüzde 7,6 seviyesine gerilemişti.

OVP ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

Ekonominin 2027-2029 dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları da ağustos ayında yoğunlaşacak.

Eylül ayında açıklanması beklenen OVP'de büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari dengeye ilişkin temel makroekonomik hedeflerin yer alması bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ekonomi yönetiminin bir yandan Orta Vadeli Program üzerinde çalışırken diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak reform hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmişti.