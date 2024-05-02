AJet yurtdışına uçuşlara kampanya başlattı: İşte ucu bilet kampanyasının şartları

AJet yurtdışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. Buna göre; 1-4 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli yurtdışı bileti alarak 6 Mayıs-30 Haziran tarihlerin arasında uçuş imkanı sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:04
AJet yurtdışına uçuşlara kampanya başlattı: İşte ucu bilet kampanyasının şartları
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Türk Hava Yolları'nın (THY) düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurtdışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi.

AJet yurtdışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1-4 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sunuyor.

Biletleme Tarihleri: 1-4 Mayıs, 2024

Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs-30 Haziran, 2024

AJet'ten yapılan açıklamada kampayanın geçerli olduğu ülkeler şöyle belirtildi:

Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurtdışı varışlı ve yurtdışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurtiçi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya yurtdışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsamaktadır.

Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az üç, en fazla dokuz kişi bulunması koşulunda geçerlidir.


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