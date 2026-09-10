Akaryakıt fiyatları ne kadar? 10 Eylül 2026 Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

BRENT PETROL 100 DOLARI AŞTI!

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, deniz taşımacılığına yönelik bölgedeki saldırılar nedeniyle küresel petrol arzında daha büyük kesintiler yaşanabileceği endişesiyle Brent Petrol 100 doları aştı.

Analistler, ABD-İran geriliminin petrol arzı ve sevkiyatında daha büyük kesintilere yol açabileceği endişesiyle piyasada yüksek bir risk priminin devam etmesini bekliyor. Brent petrolde teknik olarak 100.73 doların direnç, 95.37 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

10 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 77.01 TL

Motorin: 88.98 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 76.87 TL

Motorin: 88.84 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 77.98 TL

Motorin: 90.11 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR