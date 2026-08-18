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Akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2026 Motorin, benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2026 Motorin, benzin fiyatı ne kadar?

18.08.2026 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2026 Motorin, benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2026 Motorin, benzin fiyatı ne kadar?

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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez hem benzine hem mazota zam uygulanacak. Peki, Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 71,43 TL
  • Motorin: 79,68 TL
  • LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 71,27 TL
  • Motorin: 79,53 TL
  • LPG: 33,19 TL

Ankara

  • Benzin: 72,40 TL
  • Motorin: 80,80 TL
  • LPG: 33,89 TL

İzmir

  • Benzin: 72,69 TL
  • Motorin: 81,07 TL
  • LPG: 33,79 TL
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