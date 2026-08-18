Akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2026 Motorin, benzin fiyatı ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez hem benzine hem mazota zam uygulanacak. Peki, Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,43 TL

Motorin: 79,68 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,27 TL

Motorin: 79,53 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 80,80 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir