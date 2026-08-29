Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 74.26 TL

Motorinin litresi: 77.43 TL

LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 74.11 TL

Motorinin litresi: 77.27 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 75.23 TL

Motorinin litresi: 78.53 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 75.53 TL

Motorinin litresi: 78,83 TL

LPG: 33.79 TL