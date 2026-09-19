Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96.30 TL/LT

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 97,40 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 34,99 TL