Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ

Motorine gece yarısından itibaren 5 TL 57 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.40 TL

Motorin: 90.90 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 90.70 TL

LPG: 34.40 TL

Ankara:

Benzin: 81.40 TL

Motorin: 92.00 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 92.30 TL

LPG: 34.99 TL